Duka (UEFA) : “Le PSG et Lyon joueront selon moi les matches de Ligue des champions”

Hier, le Premier ministre Edouard Philippe annonçait devant la représentation nationale la fin de la saison de Ligue 1. Noël Le Graët, président de la FFF, validait ensuite en annulant la fin des quatre championnats français encore en cours bien que suspendus (L1, L2, National, D1). Est-ce la fin de la saison pour le PSG ou reste-t-il des chances de voir des matches d’UEFA Champions League par exemple ? Armand Duka, membre du Comité Exécutif de l’UEFA, croit que les clubs français encore en lice en Ligue des champions (Lyon en 8e de finale, le PSG en quarts) seront amenés à jouer.

“Peu importe si certaines ligues ont décidé de ne pas reprendre, je crois que Champions et Europa League seront finalisées“, a expliqué le dirigeant de l’UEFA sur Radio Kiss Kiss. “Les équipes engagées dans des compétitions européennes de ces championnats susmentionnés joueront de la même manière. Le Paris Saint-Germain et Lyon joueront selon moi les matches de Ligue des champions, la décision du gouvernement français n’affecte pas la compétition : ils peuvent arrêter le championnat de France et pas les coupes d’Europe.”