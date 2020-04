Echouafni : “Le premier objectif, c’est de maintenir les filles dans une forme correcte”

En cette période de confinement liée à la pandémie du Covid-19, le monde du sport est à l’arrêt. Une coupure qui concerne l’ensemble des sections du PSG. Et à l’instar de l’équipe masculine, les Féminines du PSG sont encore engagées dans toutes les compétitions (D1 Arkema, UEFA Women’s Champions League et Coupe de France). Dans une interview accordée à France Football, l’entraîneur des Parisiennes – Olivier Echouafni – s’est exprimé sur le programme des joueuses du PSG durant la période de confinement.

“Le premier objectif, c’est de maintenir les filles dans une forme correcte jusqu’à la reprise hypothétique des entraînements. On a donc proposé des programmes individuels à nos 23 joueuses. On a établi plusieurs groupes de travail en fonction des conditions. Et on transmet un programme tous les deux jours, pour éviter la lassitude et leur donner de la motivation, explique Echouafni à FF. Du côté de l’encadrement, on programme plusieurs réunions par visio-conférence chaque semaine pour établir un point précis (…) On appelle très régulièrement les filles, on prend des informations par rapport aux familles respectives, sur la santé des proches.”