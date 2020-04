Emery : “Neymar a un énorme cœur et ça il faut le comprendre”

Arrivé au PSG lors de l’été 2017, Neymar Jr a côtoyé l’ancien entraîneur parisien, Unaï Emery (2016-2018), pendant une année. Et après plusieurs mois étincelants, le Brésilien s’était gravement blessé au pied en février 2018 mettant un terme à sa fin de saison au PSG. Invité à s’exprimer sur le numéro 10 parisien lors de l’émission “Confinados” d’Eurosport Espagne, le coach basque a donné son avis sur l’international brésilien.

“Son style de vie est celui d’une star. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent le concernant cependant. Il a un énorme cœur et ça il faut le comprendre, a déclaré l’ancien entraîneur d’Arsenal, dans des propos traduits par la version française d’Eurosport. Je crois qu’il y a Messi, Cristiano et juste après Neymar (…) Mais, pour moi, c’est son heure. Il faut qu’il en prenne conscience, qu’ils en prennent conscience et qu’il trouve le chemin.”