Emilio García Silvero (FIFA) : “Le mercato ne s’ouvrira pas le 1er juillet”

Avec la période de confinement liée à la pandémie du Covid-19, le monde du football connaîtra de nombreuses modifications dans les mois à venir. Et l’une des principales interrogations concerne la période du prochain mercato, qui devait initialement ouvrir ses portes le 11 juin. Et selon le directeur juridique de la FIFA, Emilio García Silvero, la période des transferts ne s’ouvrira pas le 1er juillet prochain. L’Espagnol a notamment déclaré – à l’émission “Tiempo de juego” de la Cadena Cope – que la FIFA ne peut pas prolonger les contrats des joueurs au-delà du 30 juin (9 joueurs parisiens sont concernés). Ainsi, pour une prolongation de contrat de quelques semaines jusqu’à la fin de la saison 2019-2020, le club et les joueurs concernés devront négocier.

“La FIFA ne peut pas prolonger les contrats au-delà du 30 juin mais les fenêtres de transferts ne seront pas les mêmes et les joueurs ne pourront pas être enregistrés (dans un nouveau club). Le mercato ne s’ouvrira pas le 1er juillet. Si un prêt se termine le 30 juin, le joueur, théoriquement, devrait retourner dans son club mais la fenêtre d’inscription ne serait pas ouverte et le contrat ne serait pas traité.”