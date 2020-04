En Allemagne on se demande si le Borussia a une chance de prendre la place du PSG en C1

Mardi, Edouard Philippe, le Premier ministre, annonçait à la représentation nationale et au football français que la saison de Ligue 1 était terminée et les entraînements impossibles. A cet instant, il restait dans l’agenda du PSG les finales de coupes nationales et la Ligue des champions. Rapidement, le président al-Khelaïfi réagissait. “Nous respectons la décision du gouvernement français. Avec l’accord de l’UEFA, nous comptons participer à la phase finale de Ligue des champions aux lieux et dates où elle sera organisée. S’il n’est pas possible de jouer en France, nous jouerons nos matches à l’étranger en nous assurant des meilleures conditions de sécurité sanitaire pour nos joueurs et tout notre staff”, déclarait le président du PSG.

Une sortie médiatique certainement orchestrée pour empêcher certaines projections. Comme celle qu’on peut voir en Allemagne sur Ruhr24. A savoir se dire que le Borussia Dortmund pourrait prendre la place du PSG en quart de finale de l’UEFA Champions League. “La seule question est de savoir à quel point le Paris Saint-Germain peut être compétitif si l’équipe de Thomas Tuchel ne s’est pas entraînée ou n’a pas joué pendant cinq mois”, explique le média. Le BVB ayant lui déjà repris les entraînements encadrés. Mais si l’hypothèse d’une substitution PSG par le BVB est posée, on n’y croit pas trop outre-Rhin même si on verrait une belle revanche après les “railleries” d’après-match au Parc des Princes le 11 mars… “Difficile d’imaginer le patron du PSG, Nasser Al-Khelaifi, abandonner. De plus, il fait partie du Comité exécutif de l’UEFA, il usera donc de son pouvoir en conséquence“, lit-on en conclusion.

Pour rappel, doivent se disputer dans le cadre de l’UEFA Champions League 2019-2020 la moitié des huitièmes de finale retour. Les qualifiés pour les quarts sont l’Atalanta, l’Atlético de Madrid, Leipzig, et le PSG. Restent à jouer les rencontres Juventus-Lyon (0-1), Manchester City-Real Madrid (2-1), Bayern-Chelsea (3-0) et Barcelone-Naples (1-1).