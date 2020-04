En attendant le Bayern et le PSG en tête du classement par coefficient des clubs

Depuis plus d’un mois, le football – comme la société – est à l’arrêt à cause de la pandémie de Covid-19. La Ligue des champions a été interrompue au milieu des huitièmes de finale retour. Les qualifiés pour les quarts sont l’Atalanta, l’Atlético de Madrid, Leipzig, et le PSG. Restent à jouer les rencontres Juventus-Lyon (0-1), Manchester City-Real Madrid (2-1), Bayern-Chelsea (3-0) et Barcelone-Naples (1-1).

En attendant une reprise fin juillet ou en août, jetons un œil sur le classement UEFA (par coefficient) des clubs cette saison. Et rappelons que le FC Bayern et le PSG sont en tête avec 23 points. Ce qui prouve que Paris était véritablement dans une dynamique intéressante en France comme en Europe. Et avec un tableau ouvert. Au classement général, le PSG est le 7e club européen.

Barème de l’UEFA Champions League

Participation à la phase de groupes – 4 points

Toute victoire à compter de la phase de groupes – 2 points

Tout match nul à compter de la phase de groupes – 1 point

Participation aux 8es – 4 points