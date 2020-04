En cas de départ d’Higuain, la Juventus penserait à Cavani (Sky Italia)

Où jouera Edinson Cavani la saison prochaine ? En fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain – ou plus selon la reprise ou non des compétitions – le Matador ne serait pas insensible à l’idée de prolonger son contrat au sein du club de la capitale. Mais l’international uruguayen a également de nombreux prétendants intéressés par son profil. Outre les intérêts de Boca Juniors, l’Atlético de Madrid ou plus récemment l’Inter Milan, le joueur de 33 ans serait dans le viseur d’un autre grand club européen.

En effet, selon les informations de Sky Sport Italia, la Juventus Turin songerait à une arrivée d’Edinson Cavani en cas de départ de leur attaquant, Gonzalo Higuain (sous contrat avec la Vieille Dame jusqu’en 2021). Rentré en Argentine pour être aux côtés de sa mère gravement malade, le natif de Brest ne souhaiterait pas rentrer à Turin et penserait à un retour dans son pays d’origine. Un départ qui obligerait ainsi les Bianconeri à lui trouver un remplaçant. Déjà intéressé par Cavani en 2016, le directeur sportif de la Juventus – Fabio Paratici – penserait toujours au numéro 9 parisien et pourrait profiter de sa situation contractuelle pour réaliser une opération à moindre coût.

Statistiques 2019-2020 d’Edinson Cavani au PSG