Et maintenant le Corriere dello Sport imagine Mauro Icardi à Milan

La presse catalane avec Neymar, le Corriere dello Sport avec Mauro Icardi, chacun ses obsessions et ses projections. Le journal sportif romain imagine que l’attaquant prêté au PSG par l’Inter (avec une option d’achat de 70M€) pourrait retrouver Luciano Spalletti à Milan dans un scénario pas trop abstrait… Car s’il n’est par racheté par le PSG, Mauro Icardi n’aura qu’un seul objectif en tête : revenir en Italie, assure le Corriere dello Sport. Et en Italie, il n’y a pas beaucoup d’équipes où il pourrait jouer, de par sa volonté. Deux options : Milan et la Juventus. Et le club Rossoneri pourrait bénéficier de la volonté de l’Inter de ne pas renforcer la Juventus, raconte le journal transalpin.