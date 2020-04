Féminines – Diani pourrait rejoindre l’OL la saison prochaine (RMC Sport)

Alors que la FFF a acté la fin de la saison 2019-2020 de la D1 Arkema (sans donner de précisions sur le classement final), les Féminines du PSG connaîtront un été agité. En effet, de nombreux changements sont à prévoir au sein du staff et de l’effectif des Rouge et Bleu. Avec le départ de Vicki Becho chez les féminines de l’Olympique Lyonnais et probablement celui du directeur sportif parisien – Bruno Cheyrou – chez l’équipe masculine de l’OL (dans la cellule de recrutement), les Gones pourraient s’attacher les services d’une autre Parisienne.

En effet, en fin de contrat en juin, l’attaquante du PSG – Kadidiatou Diani – intéresserait fortement le club rhodanien “et Jean-Michel Aulas en tête”, d’après les informations de RMC Sport. Toujours selon le média sportif, “les négociations ont été ouvertes avec l’OL”, qui a transmis une offre écrite à la joueuse et son entourage. La décision finale reviendra à l’internationale française “qui doit donner une réponse définitive au club lyonnais, mais la tendance serait à un accord de Diani”, précise RMC sur son site internet. Un départ qui plongerait encore un peu plus la section féminine dans le doute suite aux nombreux départs déjà actés ou à prévoir chez les joueuses professionnelles (Ève Périsset pourrait rejoindre Bordeaux), la section jeune et le staff des Rouge et Bleu (Olivier Echouafni arrivant en fin de contrat en juin).