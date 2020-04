Féminines – Vicki Becho confirme son départ à l’OL

Comme annoncé il y a quelques jours par RMC Sport, la section féminine du PSG connaîtra de nombreux changements en vue de la saison prochaine. Outre le possible départ du directeur sportif – Bruno Cheyrou – en direction de l’équipe masculine de l’Olympique Lyonnais, les Féminines du PSG ont déjà perdu l’une de leurs jeunes promesses du centre de formation : Vicki Becho. Élue Titi d’Or féminin 2020, la joueuse de 16 ans a confirmé son départ chez l’Olympique Lyonnais – où elle signera son premier contrat professionnel jusqu’en 2024 – dans une interview accordée au Parisien. “Lyon a clairement montré un intérêt et a été direct, alors que Paris a temporisé avant d’être dans la réaction. Il y avait des intérêts d’autres clubs mais, dès que le PSG a vu que l’OL s’intéressait vraiment à moi, ils se sont dits ‘Ah, là, il faut qu’on réagisse’.”

Lors de cet entretien, Vicki Becho a expliqué les raisons de son départ, causés par un manque d’envie de la direction parisienne. “Après l’Euro U19 (remporté avec la France), on a entamé des discussions avec le PSG mais je n’ai pas ressenti l’envie de leur part de me donner cette possibilité. Contrairement à d’autres clubs qui m’ont clairement montré leur intérêt. C’est à partir de ce moment que j’ai commencé à remettre en question mon avenir à Paris (…) Ce sont surtout des discussions qui ne menaient à rien. Paris m’a dit : ‘Ne t’inquiète pas, tu vas signer’ et, quelques mois après, il n’y avait toujours pas de suite. C’est ça qui m’a vraiment fait réfléchir, d’autant plus qu’il y avait d’autres clubs à côté. Le PSG m’a temporisé dans mes envies de progression…”