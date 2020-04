Fenerbahçe s’intéresse à Cavani (Fotomac)

En fin de contrat à l’issue de la fin des championnats, Edinson Cavani est un attaquant courtisé. Outre l’Atlético de Madrid – suiveur de longue date – Boca Juniors, la Juventus ou encore l’Inter, El Matador serait dans le viseur d’un autre club, Fenerbahçe. L’international uruguayen fait la Une du média turc Fotomac. Selon les informations du quotidien, le club stambouliote veut retrouver son lustre d’antan et souhaiterait recruter une pointure en attaque, Cavani étant sa priorité. Fotomac indique que les dirigeants turcs se sont rapprochés de l’entourage du numéro 9 parisien, via Diego Lugano qui a joué avec Cavani en sélection et qui est un ancien de la maison (2006-2011). Pour convaincre Edinson Cavani de rejoindre la Turquie, Fenerbahçe serait prêt à lui proposer un salaire conséquent en plus de plusieurs bonus.