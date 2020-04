Fernandez : “Il y a une chose dont il faudra tenir compte, c’est la préparation athlétique des joueurs”

Alors qu’un potentiel déconfinement sera possible à partir du 11 mai, selon l’évolution de la crise sanitaire, la reprise de l’entraînement des différents clubs français sera au centre des débats durant les semaines à venir. Concernant le retour de la Ligue 1, la LFP opterait pour une reprise du championnat vers juin. Mais l’instance de football devra également prendre en compte la période de réathlétisation des joueurs, comme l’a rappelé l’ancien Parisien, Luis Fernandez, dans l’After de RMC Sport.

“Il faut qu’on finisse le championnat, s’il le faut à huis clos. Mais il y a une chose dont il faudra tenir compte par rapport aux cinq semaines d’arrêt, c’est la préparation athlétique (des joueurs). Les garçons s’entraînent individuellement, dans des appartements avec des vélos ou un tapis de course. Après c’est la nutrition, on ne sait pas dans quel état ils sont. Moi, je veux que le championnat se termine, même si on doit aller jusqu’à juillet ou août, il faut le finir ce championnat, a déclaré Luis Fernandez sur les ondes de RMC. Nous, l’année prochaine, on n’aura pas la Coupe de la Ligue, on pourra donc jouer en hiver, on pourra repousser un peu le championnat, ça libère des dates. On peut aussi faire des semaines à trois matches.”