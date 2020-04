Feu vert attendu de Matignon, le PSG demande à des joueurs de préparer un retour à Paris

Mardi prochain, à 15 heures, le Premier ministre Edouard Phillippe va détailler à l’Assemblée nationale le plan de déconfinement progressif – à compter du 11 mai – concocté par le gouvernement. L’exposé des mesures sera très suivi, très écouté, y compris par le football français (donc le PSG). L’association des médecins des clubs professionnels (AMCFP) saura du même coup si ses recommandations collent avec le cadre fixé par les autorités et si le plan de reprise en quatre étapes pourra être mis en branle.

Bonne nouvelle, “aux dernières nouvelles, Matignon souhaite également que ce secteur de la société reprenne comme presque tous les autres”, rapporte leparisien.fr. Du coup, les clubs de Ligue 1 commencent à s’organiser. Ainsi, au PSG on se prépare à rappeler tout le monde à Paris. “Les dirigeants ont appelé Neymar pour lui dire de se tenir prêt à rentrer en France dans les plus brefs délais. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo passent personnellement certains appels, ce qui est le cas pour la star du club”, affirme Dominique Séverac. Revenir du Brésil n’est administrativement pas un souci pour Neymar. En revanche, il va falloir organiser un vol Rio-Paris alors que peu d’avions volent. Organiser un retour à Paris, cela sera le même souci pour Edinson Cavani (Uruguay), Keylor Navas (Costa Rica), Thiago Silva (Brésil), Juan Bernat (Espagne), Mauro Icardi (Italie) ou encore par exemple Thilo Kehrer et Eric Maxim Choupo-Moting (Allemagne). Voit-on le bout du tunnel ? Wait and see.