France Football donne les raisons qui doivent pousser le PSG à recruter Hakimi

Cet été, le PSG devra très certainement acheter un nouvel arrière droit, Thomas Meunier étant en fin de contrat et n’ayant pas encore reçu de proposition de prolongation de contrat. Un nom est revenu ces derniers temps, celui d’Achraf Hakimi. Et France Football a listé trois points pour valider une possible signature de l’international marocain (21 ans) chez les Rouge & Bleu. Premièrement, l’hebdomadaire footballistique explique que le PSG n’a jamais eu un vrai taulier au poste de latéral droit, enfin : “le seul qui avait les épaules pour devenir un taulier s’est sabordé tout seul : Serge Aurier.” Pour FF, l’actuel joueur du Borussia Dortmund, malgré son jeune âge, est le taulier qu’il faut au PSG au poste d’arrière droit. Deuxième raison, le joueur formé au Real Madrid – a qui il appartient toujours – “est bon partout et vous garantit un minimum de haut niveau.” Enfin il serait une opportunité de marché. S’il rêve de revenir au Real selon l’hebdomadaire, il n’est pas assuré d’avoir une place de titulaire là-bas, au PSG oui. Son achat ne serait pas non plus un frein pour les dirigeants parisiens (40 millions d’euros). “Il serait incompréhensible que le champion de France en titre ne se penche pas sur le cas de l’international marocain” conclut France Football.