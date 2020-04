Globo Esporte évoque des négociations avancées entre le PSG et Porto pour Alex Telles

Après quatre saisons dans le nord du Portugal, le latéral gauche italo-brésilien du FC Porto, Alex Telles (27 ans), entend faire ses valises l’été prochain, un an avant le terme de son contrat. Cela afin de jouer dans un club mieux doté pour décrocher le Graal européen, comme le PSG.

Car comme évoqué dimanche ici, au Brésil on voit le défenseur côté 40M€ par Transfertmarkt (et représenté par Pini Zahavi) avec un pied à Paris malgré la pandémie de Covid-19 qui a mis le football à l’arrêt (et suspendu l’intérêt de Chelsea pour lui). C’est ce que rapportait en tout cas GaúchaZH, journal brésilien de Porto Alegre, avec ce montant de transfert : 20/25M€.

Ce mercredi Globo Esporte confirme au Brésil que les négociations entre le PSG et Porto sont avancées et tournent autour d’un prix de 25M€ plus des bonus pour monter potentiellement à 30M€. Le club portugais aurait donné son feu vert à des discussions avec Pini Zahavi pour établir un contrat avec son joueur sous contrat jusqu’en 2021. Bon à savoir Alex Telles est un latéral buteur (10 buts cette saison en 40 matches avec Porto). Affaire à suivre.