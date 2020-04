Griezmann : “De source proche du dossier il n’y a rien de vrai dans ces rumeurs” (RMC)

Comme chaque jour ou presque, la presse catalane – via Sport ou le Mundo Deportivo – nous offre un story telling stupéfiant. Ce vendredi, le journal Sport a tout osé (voir ici) avec un PSG sensible à l’idée de “franciser” son équipe, et désireux de changer son attaque en prenant Antoine Griezmann et en laissant filer Neymar au Barça. RMC sport prend la peine de rectifier en soulignant que le Bleu âgé de 29 ans n’a pas pour objectif de quitter Barcelone après une simple saison. “De source proche du dossier, il n’y a rien de vrai dans ces rumeurs, et Griezmann, qui a mis du temps à rejoindre le Barça et travaille encore à s’intégrer à un collectif qui a connu quelques ratés cette saison, “privilégie la stabilité”. Le principal changement programmé dans l’esprit de l’attaquant français, c’est de rejouer avec le numéro 7, numéro attribué à Philippe Coutinho quand il a rejoint le Barça et qu’il ne pourra obtenir que la saison prochaine.