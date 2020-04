Gueye : “C’est vrai que le match contre le Real a permis à beaucoup de monde de me découvrir”

En cette période de confinement, Canal + Sport Afrique donne la parole à des acteurs du football pour évoquer plusieurs sujets autour du ballon rond. Ce lundi, c’est Idrissa Gueye qui a répondu aux questions du journaliste Vincent Radureau dans la pastille “Droit dans les yeux“. Il a d’abord parlé de son adaptation au sein du PSG. “Comme je dis, quand on travaille bien, ça finit toujours par payer. Et c’est ce qui m’est arrivé quand je suis arrivé à Aston (Villa, ndlr), à Everton, et au Paris Saint-Germain. En plus de ça, mes coéquipiers m’ont très très bien accueilli et m’ont beaucoup aidé, ce qui a facilité mon intégration dans l’équipe.“

Gana est ensuite revenu sur sa performance XXL face au Real Madrid au Parc des Princes. “Les gens ont retenu ce match, mais je retiens tous les matches que j’ai joués. C’est vrai que ce match a permis à beaucoup de monde de me découvrir sur le plan international, parce que c’est un match de la Ligue des Champions en plus contre un prestigieux club, le Real Madrid.”

Le milieu de terrain a enfin donné son avis sur une possible arrivée de Kalidou Koulibaly, son coéquipier en sélection sénégalaise, au PSG. “Je n’en ai pas parlé avec lui. […] Un de mes coachs m’a envoyé un message sur ce sujet et je lui ai dit que bien sûr que cela serait super pour lui et surtout pour le club et pour moi aussi,d’avoir un Sénégalais dans le club. Je m’entends très très bien avec lui. S’il vient ici, ce sera bien pour lui.”