Hanna Glas rejoint le Bayern

Au terme de deux saisons au PSG, la latérale suédoise Hanna Glas (26 ans) ne portera plus les couleurs du club francilien. Via les réseaux sociaux, le Paris Saint-Germain a indiqué son départ pour l’Allemagne. “En fin de contrat avec le PSG, Hanna Glas s’engage avec le FC Bayern München, fait savoir le Club. Nous lui souhaitons tout le meilleur pour la suite de sa carrière.” La joueuse a signé pour trois saison au Bayern. “J’ai choisi de jouer pour le club bavarois parce que c’est l’un des meilleurs clubs du monde et parce qu’ils veulent gagner des titres. C’est une grande motivation pour moi”, a déclaré la joueuse à SVT Sport. Un très confortable salaire attend également l’internationale suédoise.