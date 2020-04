Hermel : “A aucun moment le Real Madrid va vouloir une guerre avec le PSG”

Kylian Mbappé (21 ans) est sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG. S’il ne prolonge pas d’ici l’été 2021, le club francilien risque d’être coincé et d’accepter de négocier avec un Real Madrid qui ne fera qu’un deal propre en cas de transfert décidé par l’attaquant français. C’est le sentiment de Frédéric Hermel, journaliste sportif français installé à Madrid.

“Le Real Madrid estime que c’est la patience qui permettra la venue de Kylian Mbappé. A aucun moment le Real Madrid va vouloir une guerre avec le PSG comme le Barça a pu le faire avec Neymar. Les relations entre les présidents Florentino Pérez et Nasser al-Khelaïfi sont excellentes. Contrairement à beaucoup de vieux clubs avec les nouveaux riches, Florentino Pérez estime qu’il faut faire avec. Le PSG n’a pas tant d’amis que ça… le Bayern, la Juve, le Barça n’en parlons pas… Le Real est un vrai allié. L’idée c’est que le message vienne de Mbappé et qu’il ne prolonge pas avec le PSG pour qu’un an avant le terme de son contrat (il est lié jusqu’en 2022) ils se disent qu’il veut vraiment partir et qu’il vaut mieux le vendre pour récupérer un peu d’argent. Ce sont des choses que des personnes importantes au Real Madrid m’ont déjà dites en juin dernier. On est patients. Il est jeune. Il viendra un jour. Mais on ne veut pas la guerre avec le PSG”, a commenté le journaliste sur RMC. “De combien serait son transfert ? Je ne sais pas mais ça resterait très élevé car c’est un joueur ultra rentable. C’est le genre de joueur remboursé en un an… Un salaire de 50M€ ? Non, ça je ne crois pas. Il n’y a qu’un joueur qui touche ça, c’est Lionel Messi. Il sera moins payé mais avec le maillot du Real Madrid il peut vendre plus cher ses pubs et partenariats. Tu t’y retrouves. Mais c’est un choix à faire : prendre l’argent et le PSG ou 20M€/an dans le plus grand club du monde. En plus avec un environnement français, l’entraîneur, des joueurs, une ville plutôt sympa et le club dont tu avais envie à 13 ans… Il y a une histoire en Mbappé et le Real Madrid. Et puis, quand ils vendent Keylor Navas au PSG on est déjà dans l’affaire Mbappé… ça fait partie des petites faveurs. Je ne sais pas si Mbappé viendra, mais si ça doit se faire ce sera avec la manière douce.”