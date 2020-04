Herrera : “Après le match à Dortmund, Neymar a fait beaucoup pour le groupe”

Avant la période de confinement, le PSG s’était brillamment qualifié en quarts de finale de Ligue des champions en venant à bout du Borussia Dortmund (1-2, 2-0). Décisif lors de cette double confrontation face au club allemand, Neymar Jr a été l’un des joueurs clés de cette qualification. Interrogé par le journaliste de Canal Plus, Olivier Tallaron, le milieu de terrain du PSG, Ander Herrera, a souligné l’importance du numéro 10 parisien lors des trois semaines séparant le match aller et retour.

“Je me rappelle qu’après le match à Dortmund, ils ont célébré comme une victoire en finale de Ligue des champions. Cette situation a donné beaucoup de force au groupe. Je me rappelle que Neymar a fait beaucoup pour le groupe pendant trois semaines. On a fait un repas chez lui. Il était très concentré et a amené tout le monde avec lui. Et quand je vois que certains journalistes disent que Neymar ne pense pas au PSG… Ce qu’il a fait pendant cette période (entre le match aller et retour, ndlr), c’est incroyable. Neymar a beaucoup donné pour le groupe pendant cette période. Qu’un joueur de cette qualité mondiale donne autant, ça veut dire qu’il pense beaucoup au club.”

Lors de cet entretien, Ander Herrera s’est également exprimé sur l’importance de la baisse des salaires en cette période de crise sanitaire. “Je pense que nous devons être sensibles avec la situation mondiale et celle du club. J’ai déjà parlé avec Leonardo (…) Tous les clubs et joueurs pensent de la même façon. Une baisse de 50% des salaires ? Ce n’est pas exactement ce chiffre. C’est le capitaine (Thiago Silva, ndlr) qui doit parler avec le club, après il parlera avec nous et on discutera. Je pense que la situation va être facile parce qu’on pense de la même manière.”