Houssem Aouar convoité par Manchester City, la Juve et le PSG (RMC Sport)

Si on annonce un écroulement du marché des transferts et des montants échangés, les rumeurs et négociations ne faiblissent pas encore. Ainsi si Houssem Aouar (21 ans) était annoncé comme un acteur du prochain mercato il le reste selon RMC Sport. Le Manchester City de Pep Guardiola, la Juventus Turin et le PSG sont convaincus des qualités du milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, désireux d’empocher 50M€ pour lui. Il y a plusieurs semaines, Canal Supporters vous avait informé d’un rapprochement entre le PSG et Houssem Aouar (voir ici), sous contrat jusqu’en 2023 avec l’OL. Avec le flou lié à la pandémie de Covid-19 rien n’est aujourd’hui concret.