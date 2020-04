“Mauro Icardi veut rester à Paris”, assure un de ses proches

Elio Letterio Pino, en tant que consultant juridique de Wanda Nara, femme et agent de Mauro Icardi, est considéré comme un proche du couple. Il est un peu le porte-parole informel. Interrogé sur l’avenir de l’attaquant argentin par la Radio Kiss Kiss Napoli, il a expliqué que Mauro Icardi entendait poursuivre sa carrière à Paris. De quoi calmer les nombreuses rumeurs italiennes rapportant une envie irrépressible de retour en Serie A du buteur prêté par l’Inter Milan au PSG avec une option d’achat de 65M€ (+5M€ pour le prêt cette saison).

“Leonardo savait ce que Mauro était capable de faire et c’est devenu réalité. Icardi est un champion, il est très fort. Il s’est retrouvé parfois sur le banc mais il y a 18 joueurs de haut niveau au PSG, il y a Cavani. Leonardo voulait le racheter et j’espère qu’il le fera. Mauro se fait aimer de tous. Quand on le connait on aime le joueur et l’homme, a expliqué Elio Letterio Pino sur les ondes napolitaines. En ce moment, et par respect pour le PSG, Mauro Icardi a le désir de rester à Paris. Au cas où le PSG ne le rachèterait pas, Wanda (Nara) saura prendre la bonne décision avec l’Inter.”