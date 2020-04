Infantino : “Il vaut mieux attendre un peu plus que prendre des risques”

Malgré une période de confinement qui se prolonge, les différentes instances du football tentent de trouver la solution idoine pour une reprise des compétitions nationales, qui devront se terminer avant le 3 août. Mais un retour des différents championnats et coupes nationales dépendra de l’évolution de la crise sanitaire. Dans une vidéo publiée sur le compte Twitter de beIN SPORTS, le président de la FIFA – Gianni Infantino – ne veut prendre aucun risque pour une éventuelle reprise tant que la propagation de la pandémie du Covid-19 ne faiblit pas.

“Bien que je le souligne, ce n’est pas suffisant. Il ne vaut pas la peine de mettre en danger la vie humaine pour un match, une compétition ou une ligue. Tout le monde devrait avoir cela bien en tête. Il serait plus qu’irresponsable de relancer les compétitions si la situation n’est pas sécurisée à 100%. Si vous devez attendre un peu plus longtemps, nous devons le faire. Il vaut mieux attendre un peu plus que prendre des risques.”