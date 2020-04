Infantino : “Le football qui reviendra après le virus sera totalement différent”

Alors que la période de confinement perdure, les différentes instances du football se réunissent régulièrement afin de discuter des conditions pour la reprise des compétitions. Un retour qui dépendra de l’évolution de la crise sanitaire. Mais cet arrêt aura des conséquences sur l’économie du football. Dans une interview accordée à l’agence de presse italienne, ANSA, le président de la FIFA – Gianni Infantino – a déclaré que le football deviendra “plus social et plus solidaire” après cette crise sanitaire.

“Le football reviendra, et quand il reviendra, nous célèbrerons ensemble la fin d’un cauchemar. Mais il y a une leçon que vous et moi devons avoir compris: le football qui reviendra après le virus sera totalement différent, inclusif, plus social et plus solidaire, lié au territoire et en même temps plus global, moins opiniâtre et plus accueillant, a déclaré Gianni Infantino, dans des propos rapportés par RMC Sport. Une chose ne changera pas: la joie après un but, et les embrassades pour exprimer nos émotions. Nous serons meilleurs, plus humains et plus attentifs aux vraies valeurs.”