Javier Zanetti botte en touche au moment d’évoquer l’avenir d’Icardi

En cette période d’arrêt total des compétitions, c’est le mercato qui occupe la plupart du quotidien du monde du football. En ce qui concerne le PSG, le dossier Mauro Icardi est l’un des sujets chauds. Prêté avec option d’achat (70 millions d’euros) au PSG par l’Inter, on n’entend tout et n’importe quoi sur son avenir. Dans une interview accordée à ESPN, Javier Zanetti – vice-président du club milanais – a fait un point sur le futur de l’attaquant, qui pour lui ne devrait pas s’inscrire à l’Inter. “Icardi de retour à l’Inter ? Je ne sais pas, je ne crois pas. Mais là nous parlons du mercato, la chose la plus importante est la santé. Ensuite nous aurons le temps de penser à cela, explique Zanetti dans des propos relayés par Goal.