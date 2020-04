Juan Bernat représentera le PSG pour le tournoi FIFA 20 organisé par EA Sports

Plus tôt dans la journée, on vous relatait la participation du PSG dans un tournoi FIFA 20 organisé par EA Sports. Grâce à ce tournoi “Stay home, play together” – qui regroupe 20 clubs d’Europe – l’éditeur de la célèbre simulation de football fera un don d’un million de dollars pour aider à lutter contre le Coronavirus. On ne connaissait pas encore qui allait représenter les Rouge & Bleu et c’est désormais chose faite. Via son compte twitter, le PSG a expliqué que Juan Bernat le représentera. Dans cette compétition, un ancien parisien sera aussi présent. Serge Aurier représentera son club, Tottenham. La compétition débute le 15 avril et pour cinq jours. Elle sera à suivre sur le Twitch d’EA Sports.