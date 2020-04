Julian Draxler a mis un de ses maillots aux enchères pour aider l’UNICEF face au Covid-19

Pour aider à la lutte contre le Coronavirus, beaucoup de sportifs ont décidé de faire des dons. C’est le cas de plusieurs joueurs du PSG dont les deux internationaux allemands, Thilo Kehrer et Julian Draxler, qui ont fait un don via la plateforme de dons, “we kick corona” lancée par les joueurs de la Mannschaft. Parrain de l’UNICEF, Julian Draxler a décidé de faire une autre action pour permettre de récolter une somme d’argent pour aider à la lutte contre la pandémie du Covid-19. En effet, via Unitedcharity.de, il a décidé d’offrir son maillot du match contre Dijon pour que celui-ci soit vendu aux enchères.