Kehrer : “Avoir chambré le Borussia, ça fait partie du jeu”

Le chambrage est tout ce qu’il y a de plus commun dans le sport. A une provocation une autre vient répondre. Lors du dernier match du PSG, le 11 mars, contre le Borussia Dormund, les Rouge & Bleu ont – une fois qualifiés – repris la pose “zen” du buteur norvégien Erling Haaland pour fêter le ticket pour les quarts. Pas de quoi braquer un Allemand.

D’ailleurs Thilo Kehrer n’a eu aucun problème avec le camp adverse après la pique collective du PSG en direction du Borussia Dortmund. “Il n’y a pas eu de réactions”, a expliqué Thilo Kehrer de l’agence de presse allemande DPA. “J’ai des amis au BVB : Emre Can, Mo Dahoud, Nico Schulz ou Manuel Akanji, par exemple. Tout va bien entre nous, il n’y a pas eu de problème. Tout ça fait partie du jeu. Il y a des émotions.“

Seize matches, seize victoires. Si la première partie de saison avec le PSG a été compliquée pour Thilo Kehrer à cause d’une blessure au pied, l’international allemand – tout récemment papa d’une petite Nala – affiche une statistique rare : 100% de taux de victoire toutes compétitions confondues en 2019/2020. En Ligue 1, Thilo Kherer a gagné sept fois sur sept (Nîmes, Saint-Etienne, Amiens, Nantes, Lyon, Bordeaux et Dijon). En Ligue des champions, le défenseur allemand du PSG a connu deux victoires, 5-0 contre Galatasaray et 2-0 contre le Borussia. En Coupe du France c’est du 4/4 : Linas-Monthléry, Pau, Dijon et Olympique Lyonnais. En Coupe de la Ligue, deux qualifications contre Le Mans et l’AS Saint-Etienne. Ajoutez à cela le Trophée des Champions, le compte est bon : 16 matches joués avec le PSG, 16 matches gagnés pour Thilo Kehrer.