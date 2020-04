Kehrer : “L’entraînement et mes coéquipiers me manquent”

Depuis le 11 mars et la fabuleuse soirée de Ligue des Champions au Parc des Princes, les joueurs du PSG ne sont plus vus de visu. Depuis cette date, le monde est à l’arrêt en raison de la pandémie du Coronavirus. Pour étayer les journées de ses supporters, les Rouge & Bleu proposent plusieurs contenus sur ses différents réseaux sociaux. Ce mardi, place à la pastille Allo… Dans cette dernière, Ambre Godillon contacte un joueur ou un membre du staff pour prendre de ses nouvelles. Cette fois-ci, place à Thilo Kehrer.

“Ce qui me manque le plus ? J’allais dire la vie normale, tout ce que l’on est habitué à faire tous les jours. L’entraînement, passer du temps avec mes coéquipiers et le staff. Bien sûr les matches aussi et les émotions durant les matches, raconte le défenseur avant d’évoquer ses contacts avec ses coéquipiers. On se parle avec WhatsApp, sur les réseaux sociaux et en vidéo call.”