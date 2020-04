Keita : “Le titre de champion ? Je ressens un sentiment un peu particulier mais on prend le titre quand même”

En raison de la pandémie du Coronavirus, La Ligue nationale de handball (LNH) a pris une décision radicale, mettre un terme à la saison en France et donc offrir le titre de champions de France au PSG. Un nouveau titre pour les Parisiens un peu particulier comme l’explique Adama Keita.

“Faute de confinement, le championnat s’est stoppé pour nous. Du coup, on a été désignés champions. Je ressens un sentiment un peu particulier, parce que je pense qu’on a un goût d’inachevé sur ce championnat. Jusque-là on était invaincus. Mais on est très contents, on prend le titre quand même“, lance le joueur du PSG Handball sur PSG.fr avant de se projeter – sans vraiment trop savoir – sur la suite. “On ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas si on va reprendre les entraînements, parce qu’apparemment, on va reprendre la saison plus tard que prévu. Donc, je pense qu’il va y avoir une reprise un peu avant les vacances. Moi, tous les jours, je fais mon sport, je donne des cours en ligne donc ça me permet aussi de m’entraîner. Moi ça m’occupe, ça m’entretient, au moins je transpire et ça fait du bien.”