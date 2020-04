Krychowiak a rapporté 10M€ au PSG lors de son transfert au Lokomotiv Moscou

Arrivé au PSG lors de l’été 2016 en provenance du FC Séville et contre un chèque de 30M€, Grzegorz Krychowiak ne s’est jamais imposé dans l’effectif parisien. Prêté successivement à West Bromwich Albion (2017-2018) et au Lokomotiv Moscou (2018-2019), l’international polonais a définitivement rejoint le club russe l’été dernier. Dans un entretien accordé au quotidien russe, Sport Express, l’ancien dirigeant du Lokomotiv Moscou – Erik Stoffelshaus – a dévoilé le montant de la transaction entre le PSG et le club russe. Un prêt payant de 1M€ en 2018-2019 puis un transfert définitif de 9M€ en versements échelonnés sur quatre ans : “2,5 M€ sont transférés lors de chacune des deux premières années puis 2 M€ lors des deux suivantes.”

Pour l’ancien directeur sportif du club de Moscou, le transfert de Krychowiak s’est avéré être une excellente opération. “Grzegorz a gagné deux fois la Ligue Europa (2015 et 2016, ndlr), il a joué 69 fois pour l’équipe nationale de Pologne. Pour être honnête, je suis toujours surpris que nous ayons été capables d’attirer un joueur comme lui.”