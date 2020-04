Kylian Mbappé marque toutes les 84 minutes en Ligue 1

En cette période de confinement, les supporters du PSG – et du football en général – sont en manque de match. Dans ces moments difficiles la Ligue 1, via son site internet – a décidé de dévoiler quelques statistiques sur la saison 2019-2020. Et en ce qui concerne le top 10 du ratio but / minutes, ce sont des joueurs du PSG qui trustent les trois places sur le podium. Meilleur buteur du championnat à égalité avec Ben Yedder (18 buts), Kylian Mbappé est celui qui a le meilleur ratio avec 1 but toutes les 84 minutes. Il devance Neymar ( 1 but toutes les 101,5 minutes) et Mauro Icardi (1 but toutes les 105,8 minutes).

Le top 10

1. Kylian Mbappé (PSG) : 84,1 minutes

2. Neymar (PSG) : 101,5

3. Mauro Icardi (PSG) : 105,8

4. Wissam Ben Yedder (AS Monaco) : 120,7

5. Moussa Dembélé (OL) : 136,7

6. Kasper Dolberg (OGC Nice) : 172,2

7. Victor Osimhen (LOSC) : 176,2

8. Habib Diallo (FC Metz) : 183,3

9. Dario Benedetto (OM) : 192,2

10. Denis Bouanga (AS Saint-Etienne) : 204,6

De son côté, Leandro Paredes est le joueur qui a joué le plus de ballons dans un match cette saison (144). Presnel Kimpembe est lui celui qui a réussi le plus de passes dans un match (133). Neymar et Kylian Mbappé ont tenté neuf tirs en un seul match, record partagé avec Wahbi Khazri (Saint-Etienne) et Andy Delort (Montpellier). Enfin le Français (x2) et le Brésilien (x2) en plus d’Eric Maxim Choupo-Moting et Lebo Mothiba (Strasbourg) sont ceux qui ont cadré le plus de frappes dans un match (5).