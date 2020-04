Kylian Mbappé, meilleur attaquant du monde ?

En cette période de confinement, les rédactions de média sportif essaient de trouver des sujets pour occuper leurs lecteurs. Ce samedi, c’est le quotidien espagnol AS qui dévoile le classement des 10 meilleurs attaquants du monde selon l’indice Wallabies. Ce dernier utilise “un algorithme basé sur les performances individuelles du joueur et le niveau de l’équipe de ce dernier, de manière la plus objective possible”, indique AS qui explique que ce classement ne comporte que des attaquants (numéro 9). Et selon cet indice, c’est Kylian Mbappé qui est le meilleur 9 du monde. Il devance Robert Levandowski et Cristiano Ronaldo. Le numéro 7 parisien est le seul joueur du PSG dans ce top 10.

Le Top 10