L’ UEFA voudrait débuter la prochaine Champions League le 20 octobre

D’une fuite à l’autre on commence à connaître les intentions de l’UEFA concernant les compétitions européennes. Si la pandémie de Covid-19 se réduit assez pour offrir des conditions sanitaires acceptables, alors on pourrait retrouver l’air de la Champions League en juillet et août. Selon la BBC et The Telegraph, l’UEFA plancherait sur une finale de Champions League le 29 août (et celle de l’Europa League le 26 août). Concernant les différents tours pour y parvenir, deux options. Un format inchangé avec des matches aller-retour dès juillet ou un format resserré avec des qualifications par match unique. Pour rappel sont déjà qualifiés pour les quarts de finale de l’UCL l’Atalanta, Leipzig, le PSG et l’Atlético de Madrid.

Concernant la saison 2020/2021, du fait de ce décalage global, la phase de groupes pourrait débuter le 20 octobre. C’est une information de AS en Espagne. Les tours préliminaires débuteraient eux le 13 août si les qualifiés sont connus alors.

L’Union européenne de football va organiser mardi prochain – le 21 avril – une visioconférence avec les 55 secrétaires généraux des fédérations. Cette réunion abordera les derniers développements liés à la pandémie de Covid-19. Deux jours plus tard – jeudi 23 avril – le comité exécutif de l’UEFA discutera à son tour des conséquences et solutions pour les compétitions nationales et internationales.