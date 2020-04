La Belgique veut trouver une solution avec l’UEFA

Le Conseil d’Administration de la Jupiler Pro League a créé jeudi l’émoi en se prononçant pour un arrêt du championnat belge à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19. L’UEFA n’a pas tardé à réagir, intimant à toutes les fédérations d’aller au bout des compétitions sous peine de perdre les tickets pour les prochaines Champions League et Europa League. Face à la menace, l’Union belge de football (URBSFA) entend trouver une “solution” avec le Comité Exécutif de l’UEFA. L’URBSFA l’a annoncé aujourd’hui dans un communiqué de presse (ci-dessous) après une discussion vendredi soir entre son président Mehdi Bayat et celui de l’UEFA, Aleksander Ceferin.

Le communiqué de presse

“Ce jeudi, le Conseil d’Administration de la Pro League a décidé à l’unanimité qu’il n’était pas souhaitable de poursuivre la compétition après le 30 juin. Celui-ci a dès lors formulé un avis unanime adressé à son Assemblée Générale de ne pas reprendre le championnat de la Jupiler Pro League de la saison 2019-2020. Il s’en est suivi de nombreuses déclarations. C’est dans ce cadre qu’une discussion a eu lieu hier soir entre Aleksander Ceferin, Président de l’UEFA, et Mehdi Bayat, Président de l’URBSFA. Cette discussion a été constructive et l’intention a été exprimée de parvenir à une solution ensemble. C’est ainsi que la recommandation de clôturer la compétition formulée par le Conseil d’Administration de la Pro League sera présentée au Comité Exécutif de l’UEFA. Pour rappel, la proposition du Conseil d’Administration doit être soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale de la Pro League. L’objectif est de cette manière de préserver les tickets européens de la Belgique en vue de la saison 2020-2021. L’URBSFA tient par ailleurs à exprimer de nouveau son soutien vis-à-vis de la démarche de l’UEFA qui est de sortir de cette crise corona de façon solidaire. L’URBSFA ne fera pas d’autres commentaires pour le moment à ce sujet.”