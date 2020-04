La Bundesliga pourrait reprendre le 9 mai à huis clos

La Bundesliga pourrait être le premier grand championnat européen à reprendre la compétition. Moins touché que la France par la pandémie du Coronavirus, l’Allemagne a également eu une politique de confinement moins stricte que les autres pays (Choupo-Moting et Kehrer ont ainsi décidé de passer leur confinement là-bas). Pour Bild, Armin Laschet – Premier ministre – et Markus Söder – chef du gouvernement de Bavière – ont conjointement annoncé qu’un retour le 9 mai à huis clos était possible.

“Il n’y aura pas de match avec du public. On peut envisager une reprise à huis clos avec des mesures strictes […] Le 9 mai est une date envisageable. Les gens doivent voir que les joueurs respectent encore plus les règles que les autres.”, indique le Premier ministre dans des propos relayés par Ouest France. De son côté, Söder se montre plus prudent. “L’équilibre est difficile à trouver, il faut être prudent. Il faut des tests, et un personnel réduit au minimum. Un test le 9 mai à huis clos. Si cela ne fonctionne pas, nous ne pourrons pas terminer le championnat.“