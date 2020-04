Calendrier de la Champions League, Fair-play financier, reports… l’UEFA avance

L’UEFA a réuni aujourd’hui dans une grande visioconférence ses dirigeants et les secrétaires généraux des 55 fédérations. Evidemment, le mot d’ordre est de sortir le football européen du marasme provoqué par la crise sanitaire. La priorité reste inchangée : permettre aux championnats nationaux d’aller à leur terme. Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA, a toujours assuré qu’il fallait d’abord tendre la main aux compétitions domestiques. Hors les fédérations souhaitent aller au bout de leurs Championnats.

Ce qui n’est pas un renoncement à la Champions League ou à l’Europa League malgré la fermeture durable des frontières. Ces deux compétitions sont désormais reprogrammées pour les mois de juillet et août, comme le rapporte la ZDF en Allemagne. La derniers huitièmes de finale, puis les quarts de finale, demies et finale s’enchaîneront à priori durant plusieurs semaines cet été. Les qualifiés pour les quarts sont l’Atalanta, l’Atlético de Madrid, Leipzig, et le PSG. Restent à jouer les rencontres Juventus-Lyon (0-1), Manchester City-Real Madrid (2-1), Bayern-Chelsea (3-0) et Barcelone-Naples (1-1).

Si le nouveau calendrier se confirme, les clubs seront confrontés au souci de l’expiration des contrats au 30 juin et à une collision avec la fenêtre des transferts. Le mercato devra donc être décalé. Pour rappel, les joueurs en fin de contrat au PSG se nomment Thiago Silva, Edinson Cavani, Layvin Kurzawa, Thomas Meunier et Eric Maxim Choupo-Moting. Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche seront libres le 30 juin s’ils ne signent pas un contrat professionnel. Les prêts de Mauro Icardi et Sergio Rico s’achèvent aussi normalement à cette date. Ces neuf dossiers devront être gérés au cas par cas avec à minima des avenants.

Concernant le Fair-Play Financier, il n’est pas annulé mais l’idée est de s’adapter à la situation actuelle et d’être compréhensif. “Le Comité exécutif a décidé de suspendre les dispositions relatives à l’octroi de licences aux clubs concernant la préparation et l’évaluation des informations financières futures des clubs. Cette décision s’applique exclusivement à la participation aux compétitions interclubs de l’UEFA 2020/21.”

Dernier point, les matches internationaux sont reportés à l’automne. En tout cas ils ne se joueront pas en juin. Pour l’équipe de France, pas de rencontres amicales contre l’Ukraine et la Finlande, donc.

Maj [19h30] Dans son compte rendu de la réunion de l’UEFA, la Fédération Néerlandaise de Football a expliqué que l’instance européenne souhaitait que les championnats des 55 pays adhérents soient terminés au 3 août.

“Les délais relatifs à toutes les compétitions de clubs de l’UEFA 2020/21 sont reportés jusqu’à nouvel ordre, notamment en ce qui concerne le processus d’admission et l’enregistrement des joueurs. L’UEFA fixera de nouveaux délais en temps voulu.” – UEFA