La crise sanitaire laissera “le marché sans argent pour pouvoir se payer Neymar”

Le PSG dispose de joueurs extrêmement convoités. Notamment ses deux plus grandes stars : Kylian Mbappé et Neymar. Deux attaquants qui font rêver le Real Madrid et le FC Barcelone au point où en Catalogne pas un jour ne se passe sans qu’il ne soit question d’un retour du Brésilien, dans la presse sportive du moins. Pour preuve, dans le Mundo Deportivo du jour on trouve ce commentaire d’un “cadre important” du club parisien : en termes de transfert plus les salaires (31.6M€ par an au PSG), la crise du Covid-19 laissera “le marché sans argent pour pouvoir se payer Neymar”. L’enveloppe globale pour s’offrir un Neymar, c’est 400M€. De quoi décourager le Barça ou tout autre club sur ce dossier. “C’est impossible à assumer avec ce qui nous attend”, assure la source interne au PSG au Mundo Deportivo pour montrer qu’à Paris on est très tranquille concernant le maintien du numéro 10 alors que les 50 ans du club arrivent. Et Paris sera plus beau pour son anniversaire avec Kylian Mbappé et Neymar Jr. Un constat fait par le quotidien sportif catalan lui-même.