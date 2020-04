La Gazzetta dello Sport parle de “piste chaude” pour Milinkovic-Savic et Marusic

Leonardo apprécie depuis longtemps les qualités du milieu de terrain serbe de 25 ans de la Lazio, Sergej Milinkovic-Savic. Alors à Milan, le dirigeant brésilien avait tenté de le recruter (il y a deux ans), on parlait dans la presse d’une opération à 120M€ mais le temps avait manqué au final pour mener l’opération à son terme.

Selon la Gazzetta dello Sport, Leonardo veut encore et toujours signer Sergej Milinkovic-Savic. La piste reste “chaude”, au nom du PSG cette fois. Mais le président Lotito reste lui aussi gourmand et demande 100 millions d’euros pour son joueur. Séduit par plusieurs éléments de la Lazio (2e de Serie A), Leonardo penserait également au joueur de couloir droit Adam Marusic (27 ans). Les deux joueurs ayant le même agent. Un certain Mateja Kezman, bien connu par les supporters du PSG. L’inclusion de Marusic dans l’opération pourrait faciliter une opération globale, estimée à 120/130M€ par la Gazzetta dello Sport. Mais aujourd’hui le football est à l’arrêt.