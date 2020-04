La Gazzetta dit que Cavani a été proposé à l’Inter et que le PSG est prêt à le prolonger

Meilleur buteur de l’histoire du PSG, Edinson Cavani (33 ans) est en fin de contrat en 2020. Et concernant le (convoité) Matador, tout semble ouvert. L’Equipe n’hésitant pas à affirmer dimanche que l’Uruguayen ne dirait pas forcément non à une prolongation de contrat que le PSG ne lui a pas proposée aujourd’hui. Mais comme les temps sont économiquement compliqués à cause de la pandémie de Covid-19, le transfert définitif à 65M€(+5M) de Mauro Icardi au PSG n’est plus totalement acquis, comme le départ d’Edi Cavani.

Après l’article de L’Equipe, la Gazzetta dello Sport prend la vague et affirme ce lundi que le PSG est prêt à proposer à Edinson Cavani une prolongation du contrat de deux ans accompagné d’un salaire de 12,5M€ par saison. De quoi compromettre l’éventuel rachat de Mauro Icardi… En outre, le journal sportif transalpin écrit que les représentants de l’attaquant uruguayen l’ont proposé à l’Inter. Une proposition prise en considération par Beppe Marotta. D’autant plus qu’Antonio Conte, l’entraîneur du club milanais, a toujours apprécié les qualités du Matador. Bref, les dossiers Cavani et Icardi ne sont pas prêts de disparaître des colonnes mercato…