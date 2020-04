La Gazzetta imagine un troc PSG/Juve avec Icardi contre Alex Sandro et Pjanic

Quand ce n’est pas Tuttosport, c’est la Gazzetta dello Sport qui exploite le dossier. Le journal sportif milanais met à sa une le désir de voir Mauro Icardi en tant que successeur de Gonzalo Higuain à la Juventus. Tout cela n’étant encore que de l’ordre du scénario.

Gonzalo Higuain (32 ans) quittera très probablement la Vieille Dame pour rebondir potentiellement aux États-Unis. Pour le remplacer le dirigeant de la Juve Fabio Paratici penserait donc à un autre argentin, Mauro Icardi, prêté une saison par l’Inter au PSG avec une clause d’achat de 65M€ (en plus de 5M€ de prêt payant). Le club francilien ayant la main sur le dossier et étant seul décisionnaire, la Juventus Turin (tel un Barça) penserait à du troc pour récupérer le buteur du PSG. Dans la balance le latéral gauche brésilien Alex Sandro (29 ans) et le milieu de terrain bosnien Miralem Pjanic (30 ans). Et l’Inter Milan ? Les Nerazzurri souhaiteraient avant tout récupérer l’argent de la vente de Mauro Icardi au PSG. Le reste important peu en ces temps de crise sanitaire et économique.