La LFP et la FFF veulent terminer la saison

Avec la pandémie de la pandémie du Covid-19, on ne sait pas encore quand les compétions de football vont reprendre et si elles vont reprendre. Certains souhaitent que ces dernières soient tout bonnement stoppées mais ce n’est pas le souhait de la LFP et de la FFF. Comme le rapporte RMC Sport, “le bureau de la Ligue de football professionnel s’est réuni à nouveau ce vendredi durant trois heures.” Durant cette réunion, un point a été acté. Dans trois semaines, une date de fin du championnat devra être décidée “autour de la fin juillet, avec un impératif de finir avant le 3 août, date butoir dictée par l’UEFA.” L’idée d’un arrêt de la saison n’est pas une solution envisagée par la LFP.

En ce qui concerne la FFF, elle souhaite aussi mener à son terme ses compétitions (D1 Féminine, Coupe de France, Coupe Gambardella, championnats amateurs). RMC Sport rapporte que lors d’une réunion du comité exécutif de la Fédération française de football, il a été acté “il est important d’attendre la position du gouvernement sur le prolongement ou pas du confinement pour que les dirigeants décident d’acter une date butoir pour la fin de la saison 2019-2020. Ce sera soit avant le 15 juillet, soit avant le 31 juillet.” Noël Le Graët tient personnellement à ce que tous les championnats reprennent.