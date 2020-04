La LFP travaille sur deux dates de reprise de la L1 (3 ou 17 juin) et a des dates pour les finales de coupe

Alors que 45 groupes d’Ultras ont manifesté dans un communiqué de presse leur désir de ne pas voir Ligue 1 et Ligue 2 reprendre “prématurément” en cette période de confinement qui perdure, la LFP travaille sur des nouveaux calendriers. Deux particulièrement, rapporte lequipe.fr, qui prendront force et vigueur en fonction des décision des autorités (une allocution du Président de la République est programmée ce lundi un peu après 20 heures) mais aussi des choix du prochain comité exécutif de l’UEFA programmé le 23 avril.

Le mois de mai serait une période de réathlétisation des footballeurs pour ré-attaquer la compétition en juin avec une 29e journée le 3 ou le 17 (date la plus crédible). “Les journées s’enchaîneraient tous les trois jours, à un rythme accéléré, pour une fin de saison fixée au samedi 25 juillet”, rapporte le média sportif. “La finale de la Coupe de la Ligue, entre le PSG et l’OL, est programmée le samedi 27 juin et celle de la Coupe de France, entre Paris et Saint-Étienne, le samedi 11 juillet.” Comme déjà annoncé, la saison de Championnat suspendue pourrait ne pas aller jusqu’à la 38e journée et être raccourcie afin de rester dans un cadre autorisant un début de Ligue 1 version 2020/2021 le 23 août, avec deux semaines de décalage sur la date initiale du 7 août. La LFP entend reprendre assez vite avec une nouvelle saison pour recevoir des droits TV plus importants.

Pour la saison actuelle, le PSG doit encore disputer onze matches de Ligue 1, deux finales de coupes nationales contre Lyon et Saint-Etienne au Stade de France. Et bien sûr il reste de l’UEFA Champions League, alors que la moitié des huitièmes de finale est encore à jouer. Les qualifiés pour les quarts sont l’Atalanta, l’Atlético de Madrid, Leipzig, et le PSG. Restent à jouer les rencontres Juventus-Lyon (0-1), Manchester City-Real Madrid (2-1), Bayern-Chelsea (3-0) et Barcelone-Naples (1-1).