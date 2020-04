La saison de Ligue 1 ne reprendra pas, ni même les entraînements

C’est un coup de tonnerre que plusieurs médias français ont dévoilé il y a quelques heures. En raison de la pandémie du Coronavirus, les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 ne reprendront pas. C’est que le Premier ministre – Edouard Philippe – a annoncé lors de son discours devant l’Assemblée Nationale. “Il n’y aura pas de manifestation sportive avant septembre, y compris la saison de football. La saison 2019/2020 ne pourra pas reprendre”, a déclaré Edouard Philippe.

Le rideau tombe sur le football français jusqu’à septembre. L’assemblée générale de la LFP qui doit se réunir en mai devra statuer sur les décisions qui permettront de clore la saison suspendue. Quel classement sera choisi pour établir le champion, les qualifiés pour l’Europe et les relégations ? La 27è et dernière journée jouée en intégralité ou la 28e journée au quotient de points pour la Ligue 1 ? Affaire à suivre. Mais le coup est rude pour le football français.

Il n’y aura pas non plus de reprise des entraînements pour les sports collectifs. Il ne sera pas possible de “pratiquer du sport dans des lieux couverts, ni des sports collectifs ou de contacts”, ni de réunir plus de dix personnes. Pas d’entraînement jusqu’à nouvel ordre, pas de compétitions domestiques jusqu’à septembre… voilà de quoi mettre le PSG (comme l’OL) dans le flou tant que la Ligue des champions est maintenue.