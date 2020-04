La Ligue des champions intégralement en août ?

Si la consigne donnée est d‘achever au 3 août les compétitions nationales, restent les compétitions continentales qui intéressent particulièrement les supporters du PSG avec le final de la Ligue des champions. Il avait déjà été évoqué que celui-ci se déroule en août, en bloc, après la fin des matches domestiques. Le Parisien s’est procuré le procès-verbal de la réunion vendredi dernier du bureau de la Ligue de Football Professionnel. Deux scénarios y figurent. Un redémarrage en parallèle des matches nationaux et européens ou une évolution bloc par bloc, cette option ayant l’avantage de se fondre dans un processus de réouverture des frontières. L’hypothèse d’un final de l’UEFA Champions League entre le 3 et le 31 août existe donc.

Il reste au PSG onze matches de Championnat (dont le Classico à Marseille) puisque le club francilien a un match en retard en plus à jouer, à Strasbourg. Il y aura les deux finales de coupes nationales au Stade de France. Et bien sûr de la Ligue des champions, alors que la moitié des huitièmes de finale est encore à jouer. Les qualifiés pour les quarts sont l’Atalanta, l’Atlético de Madrid, Leipzig, et le PSG. Restent à jouer les rencontres Juventus-Lyon (0-1), Manchester City-Real Madrid (2-1), Bayern-Chelsea (3-0) et Barcelone-Naples (1-1).