La majorité des joueurs de Ligue 1 ne veulent pas reprendre en juin

Ces derniers jours, un calendrier pour la reprise de la Ligue 1 – si la pandémie de Coronavirus le permet – le 17 juin était à l’étude. Hier, l’UNFP a lancé une consultation auprès des joueurs de Ligue 1 sur la reprise de la compétition. Et comme le rapporte l’Equipe, “une très large majorité des joueurs est opposée à une reprise du Championnat en juin, tout comme à une saison blanche.” Dans les chiffres environ trois sur quatre joueurs (sur plus de 1000 sondés) privilégient leur santé et leur sécurité. Il y en a aussi 80 % qui ne veulent pas entendre parler d’une saison blanche préférant “que les résultats et classements soient figés à la dernière journée complète jouée (la 27e)“.