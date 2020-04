La patron de Leeds explique qu’il n’y a “rien de concret” avec Nasser al-Khelaifi

Après le PSG, QSI compte-il reprendre un autre club européen ? Depuis des mois on parle d’un rachat ou d’une prise de participation du fonds d’investissement qatarien à Leeds United. Le propriétaire du club anglais proche d’une montée en Premier League, Andrea Radrizzani, a fait un point sur ses rapports avec Nasser al-Khelaifi.

“Ce sont des rumeurs qui durent depuis plus d’un an maintenant. Ce qui est vrai, c’est que nous avons une excellente relation sur le plan personnel, il y a un désir de faire quelque chose ensemble, peut-être même dans le football, mais il n’y a rien de concret pour le moment”, a expliqué le patron de Leeds à gianlucadimarzio.com. “Au cours des dernières semaines, tout a pris du retard. Mon désir d’avoir un grand Leeds qui est un vrai acteur de la Premier League. Et pour ce faire, nous aurons besoin de partenaires en plus des 49ers de San Francisco (actionnaire à la hauteur de 10%, ndlr). Nous allons évaluer cela lorsque nous serons en Premier League.”

Pour rappel, Andrea Radrizzani a investi massivement dans le club du Yorkshire avec une volonté de revenir en Premier League. Il a fait appel à Marcelo Bielsa en tant que manager et a également recruté plusieurs joueurs afin d’y parvenir. Leeds est actuellement en tête du Championship et il est bien parti pour retrouver l’élite anglaise.