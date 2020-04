La possibilité d’un mini tournoi pour finir la Ligue des champions

Ligue des champions masculine, Ligue des champions féminine, Ligue Europa, les trois compétitions européennes de clubs ont été suspendues par l’UEFA. Mais pas annulées. Elle pourraient se jouer en juillet et août. Tout est ouvert. Ce qui ressort de la réunion continentale hier, selon certaines sources, c’est que l’UEFA préfère terminer d’abord les championnats nationaux (date butoir : le 3 août) puis de proposer un final des compétitions européennes dans le format le plus acceptable. Une possibilité retenue est de jouer un seul match en quart de finale, puis de disputer un “final four” à Istanbul (à Gdansk pour la Ligue Europa), possiblement à huis clos. Mais cela n’est pas acquis car, selon le Mirror, le président Aleksander Čeferin est déterminé à ce que les matches se déroulent avec les supporters et reste opposé à ce que la finale se déroule à huis clos.

Pou rappel, en ce qui concerne l’UEFA Champions League, la moitié des huitièmes de finale est encore à jouer. Les qualifiés pour les quarts sont l’Atalanta Bergame, l’Atlético de Madrid, le RB Leipzig, et le PSG. Restent à jouer les rencontres Juventus-Lyon (0-1), Manchester City-Real Madrid (2-1), Bayern-Chelsea (3-0) et Barcelone-Naples (1-1).

L’UEFA pourrait annuler la Super Coupe d’Europe 2020 (opposition entre les vainqueurs de la Ligue des champions et de la Ligue Europa) qui devait avoir lieu à Porto.