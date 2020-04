La priorité du mercato parisien : prolonger Mbappé (ESPN)

Kylian Mbappé est encore sous contrat jusqu’en juin 2022. Le numéro 7 parisien est courtisé et le Real Madrid ne cache pas son désir de recruter l’attaquant, mais plutôt à l’été 2021 selon la presse espagnole. Mais le PSG ne veut pas l’entendre de cette oreille. Son désir est de pouvoir compter sur l’international français pendant encore plusieurs saisons. Et selon les informations d’ESPN, la priorité du mercato estival du PSG sera de prolonger le contrat de Mbappé. C’est Leonardo qui est en charge de ce dossier dans lequel le PSG semble confiant révèle le média américain. Les négociations autour cette possible prolongation de contrat reprendront une fois que les joueurs pourront revenir à l’entraînement conclut ESPN.