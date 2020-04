La Serie A pourrait envisager un arrêt définitif

Alors que la France mettra un terme prochainement à la saison 2019-2020 de Ligue 1 et Ligue 2, en attendant la réunion de la LFP ce jeudi, d’autres championnats européens espèrent toujours une reprise des compétitions. En effet, un retour de la Bundesliga est envisagé pour mi-mai alors que des entraînements individuels seront autorisés en Espagne à partir du 4 mai. Mais de son côté, la Serie A pourrait suivre le même chemin que le championnat français.

En effet, dans des propos rapportés par l’AFP, le ministre des Sports italien – Vincenzo Spadafora – a suggéré aux clubs de Serie A de préparer la saison 2020-2021. “Je vois un sentier de plus en plus étroit pour la reprise du championnat. Si j’étais un président de club de football, je penserais surtout à m’organiser pour reprendre en sécurité le prochain championnat qui devra débuter fin août. a déclaré le ministre des Sports à l’émission italienne “Omnibus” (…) La majorité des clubs pourrait nous demander de suspendre cette saison et de préparer au mieux le prochain championnat.” De son côté, la Ligue italienne a convoqué une assemblée générale d’urgence vendredi prochain afin de statuer sur une éventuelle reprise de la Serie A.